Bloomberg: дизельное топливо в Европе оказалось дороже бензина
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей в странах Западной Европы остро ощутили последствия попыток отказаться от российского экспорта энергоресурсов, пишет американское агентство Bloomberg.
В большинстве стран Европы дизельное топливо на заправках стало стоить дороже бензина.
Всплеск спроса на альтернативные поставки, возникший после начала спецоперации РФ на Украине, привел к резкому росту оптовых и розничных цен на топливо для автомобилей.
Большинство европейских стран оказались в ситуации, когда дизельное топливо на АЗС стоит дороже бензина, отмечает агентство.
14 марта на заправках в Германии литр дизельного топлива стоил 2,312 евро (включая налоги), это на 5,3 евроцента дороже, чем бензин Euro Super-95.
"Это первый случай, когда дизельное топливо стоит дороже бензина, за те 15 лет, пока Еврокомиссия собирает такие данные", — переводит материал ИноСМИ.
Во Франции автовладельцы вынуждены платить такую же высокую цену за дизель, какую они видели за последнее десятилетие всего один раз — в конце 2018 года.
Большинство жителей Евросоюза оказались в таком же положении: в семнадцати государствах дизель стоит дороже бензина.
https://1prime.ru/gasoline/20220323/836473812.html