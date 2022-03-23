МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей в странах Западной Европы остро ощутили последствия попыток отказаться от российского экспорта энергоресурсов, пишет американское агентство Bloomberg.

В большинстве стран Европы дизельное топливо на заправках стало стоить дороже бензина.

Всплеск спроса на альтернативные поставки, возникший после начала спецоперации РФ на Украине, привел к резкому росту оптовых и розничных цен на топливо для автомобилей.

Большинство европейских стран оказались в ситуации, когда дизельное топливо на АЗС стоит дороже бензина, отмечает агентство.

14 марта на заправках в Германии литр дизельного топлива стоил 2,312 евро (включая налоги), это на 5,3 евроцента дороже, чем бензин Euro Super-95.

"Это первый случай, когда дизельное топливо стоит дороже бензина, за те 15 лет, пока Еврокомиссия собирает такие данные", — переводит материал ИноСМИ.

Во Франции автовладельцы вынуждены платить такую же высокую цену за дизель, какую они видели за последнее десятилетие всего один раз — в конце 2018 года.

Большинство жителей Евросоюза оказались в таком же положении: в семнадцати государствах дизель стоит дороже бензина.