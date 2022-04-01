РЯЗАНЬ, 1 апр — ПРАЙМ. Дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не будет, власти меняют логистические цепочки для АЗС, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгороде на нефтебазе произошел пожар

В пятницу утром он сообщил о пожаре на нефтебазе Белгорода, в результате которого пострадали два работника предприятия. В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом.

"В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", — написал Гладков в своем Telegram-канале.