МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-92 на заправках Москвы за период с 4 по 11 апреля снизились в среднем на 2 копейки, до 47,81 рубля за литр, такое небольшое снижение продолжается третью неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

Кроме того, стоимость бензина Аи-95 и Аи-100 снизилась за отчетный период на 1 копейку, до 53,03 и 61,10 рубля за литр соответственно. А цена дизельного топлива остается неизменной вторую неделю подряд — 54,15 рубля.

Бензин подешевел в сетях АЗС "Газпром нефти" и Shell.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.