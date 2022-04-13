МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России за неделю с 1 по 8 апреля снизились на 0,1%, свидетельствуют материалы Росстата. Таким образом, бензин дешевеет вторую неделю подряд, а дизельное топливо — пятую неделю. Телевизоры и смартфоны подешевели в России за неделю

В абсолютных цифрах бензин Аи-92 подешевел на 4 копейки. Его средняя цена, по данным Росстата, составила 47,44 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек — до 54,62 рубля.

Средняя стоимость литра бензина Аи-95 также снизилась — на 5 копеек, или 0,1%, до 51,46 рубля. Цена Аи-98 изменилась незначительно, снизившись лишь на 1 копейку и составив 60,17 рубля.

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе – на 1,1% и 0,6% соответственно. Рост цен на бензин был отмечен в Томской области – на 0,6%, Адыгее, Камчатском крае и Ленинградской области – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 4 по 10 апреля снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 5,1%, до 1,462 миллиона тонн.