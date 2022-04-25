МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Брянской области не повлияет ни на стоимость топлива для автовладельцев, ни на обеспечение региона топливом, заявил РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. СМИ: ситуация на нефтяных рынках изменилась навсегда

Пожары ночью 25 апреля произошли в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на ещё одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По словам собеседника агентства, горят резервуары с дизельным топливом. Пострадавших и угрозы жилым домам нет.

"С учётом того, что переработка в РФ избыточна и большую часть продукции, которую мы производим, мы отправляем на экспорт, а внутренний рынок всегда достаточен и предложение всегда выше спроса, никаким образом ни на ценах, ни на наличии топлива данная ситуация не скажется", — прокомментировал происшествие Гусев.

По его словам, наливной пункт "Брянск" лишь одна из многих точек поставок топлива. Он отметил, что экспортные поставки там совсем незначительны, в первую очередь речь идет о внутреннем рынке.

"Емкостей хранения у нас достаточно, логистические возможности, особенно в европейской части России, настолько широки, что технически проблема такого масштаба никоим образом не влияет на топливообеспеченность регионов", — объяснил Гусев.