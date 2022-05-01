БЕЛГРАД, 1 мая — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на заправках Словении выросли после того, как власти не продлили ограничения в свете санкционного кризиса.

В частности, правительство Словении 14 марта установило максимальные цены на бензин сорта "европремиум 95" в размере 1,5 евро за литр. "Евродизеля" — 1,54 евро за литр с учетом НДС.

На заседании в субботу кабмин страны решил не продлевать эти ограничения.

"Цена литра бензина "европремиум 95" на автозаправках в стране сегодня колеблется от 1,617 евро до 1,619 евро, литра "евродизеля" — от 1,816 до 1,824 евро. Для потребителей, которые за 50-ти литровый бак бензина платили 75 евро, теперь он стоит 80 евро. Пятидесятилитровый бак дизеля еще в субботу стоил 77 евро, по новым ценам – 90 евро", — сообщает телеканал N1 после объезда АЗС в воскресенье.

Кабмин премьера и лидера Словенской демократической партии Янеза Янши дорабатывает последние недели в техническом мандате после проигрыша на выборах 24 апреля. На 13 мая назначено учредительное заседание нового созыва парламента, который, как ожидается, утвердит около 23 мая новый состав правительства во главе с левоцентристским "Движением Свобода" многолетнего управленца в сфере энергетики Роберта Голоба.