МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). В Париже считают эмбарго на российскую нефть "вопросом нескольких дней"

По данным ассоциации, средняя цена достигла 4,374 доллара за галлон, поднявшись более чем на 4 цента с предыдущего дня.

Ранее в понедельник ассоциация связала рост цен на бензин с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов.

Согласно последним данным управления энергетической информации минэнерго США, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 миллиона баррелей (на 1%), до 228,6 миллиона баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 миллиона баррелей. Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей.

В конце марта Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов США за всю историю.