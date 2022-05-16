МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Средние цены на бензин марки Аи-100 без учета сети Shell на московских заправках с 11 по 16 мая снизились на 16 копеек, до 60,97 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Такая динамика обусловлена исключением из статистики сети АЗС Shell, на которой неделю назад бензин Аи-100 стоил 63,93 рубля, что на 2,8 рубля больше общей средневзвешенной цены прошлого отчетного периода.

Средние цены на дизель и бензин марки Аи-92 также снизились. Дизель подешевел на 5 копеек, до 54,10 рубля, Аи-92 — на 1 копейку, до 47,80 рубля. Цены на марку Аи-95 не изменились и остались на уровне 53,02 рубля.

В понедельник англо-нидерландская Shell сообщила, что ее АЗС прекращают продавать топливо в России. Это связано с процессом продажи российских активов компании — автозаправок и завода по производству смазочных материалов в Тверской области — "Лукойлу".