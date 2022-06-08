Цены на бензин в Нидерландах достигли нового рекорда
Стоимость литра бензина в Нидерландах выросла до 2,5 евро и обновила исторический максимум
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина в Нидерландах достигла нового рекорда из-за подорожания нефти до 120 долларов за баррель, об этом говорят данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.
Так, розничная цена бензина сейчас составляет 2,504 евро за литр, а на некоторых заправках даже 2,55 евро. Таким образом, стоимость топлива выросла на 0,2 цента по сравнению с мартовским рекордом.
Стоимость дизельного топлива пока не обновила исторический максимум, однако остается высокой — 2,22 евро за литр.
В прошлую пятницу цены на топливо в Нидерландах впервые оказались выше, чем до снижения акцизного налога на неэтилированный бензин, которое произошло 1 апреля.