ПАРИЖ, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина в Нидерландах достигла нового рекорда из-за подорожания нефти до 120 долларов за баррель, об этом говорят данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers. Володин предрек европейцам "рост цен имени Байдена"

Так, розничная цена бензина сейчас составляет 2,504 евро за литр, а на некоторых заправках даже 2,55 евро. Таким образом, стоимость топлива выросла на 0,2 цента по сравнению с мартовским рекордом.

Стоимость дизельного топлива пока не обновила исторический максимум, однако остается высокой — 2,22 евро за литр.

В прошлую пятницу цены на топливо в Нидерландах впервые оказались выше, чем до снижения акцизного налога на неэтилированный бензин, которое произошло 1 апреля.