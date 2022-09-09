МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бензин в розницу в России в августе подорожал на 0,3% по отношению к июлю — повышение цен зафиксировано впервые с марта, при этом дизельное топливо поднялось в цене на 0,4%, свидетельствуют материалы Росстата. Дефляция в России в августе ускорилась до 0,52%

"Цены на газовое моторное топливо выросли на 1,2%, дизельное топливо — на 0,4%, бензин автомобильный — на 0,3%", — сообщил Росстат.

Розничные цены на бензин снижались с марта. За июль стоимость бензина снизилась символически — на 0,05% по отношению к июню. Дизельное топливо выросло в цене за второй месяц лета на 0,1%.

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.