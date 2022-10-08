МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему подразделению на полуострове усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила служба.

По Крымскому мосту возобновлено движение

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

"ФАС России поручила территориальному органу в Республике Крым и Севастополю усилить контроль за ценами на нефтепродукты. При выявлении роста цен — оперативно принимать меры и предоставлять информацию в ФАС России, ответственные органы власти Республики Крым и города Севастополя", — сообщили журналистам в ведомстве.

ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что "роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса".

Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.