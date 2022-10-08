МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила ажиотажного спроса и роста цен на топливо в Крыму и Севастополе, вместе с тем поручила своему подразделению на полуострове усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила служба. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

"ФАС России поручила территориальному органу в Республике Крым и Севастополю усилить контроль за ценами на нефтепродукты. При выявлении роста цен — оперативно принимать меры и предоставлять информацию в ФАС России, ответственные органы власти Республики Крым и города Севастополя", — сообщили журналистам в ведомстве.

ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что "роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса".

Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.