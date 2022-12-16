МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала дочернее предприятие "Лукойла" в Пермском крае на 650 тысяч рублей за необоснованное завышение цен на бензин, сообщило региональное управление ведомства. ФАС оценила риски подорожания топлива

"Пермское УФАС России привлекло ООО "Лукойл — Уралнефтепродукт" к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты… В соответствии с КоАП РФ обществу назначен административный штраф в размере 650 тысяч рублей", — говорится в сообщении Пермского УФАС.

Дело против "Лукойл-Уралнефтепродукта" было возбуждено в феврале. В ходе его рассмотрения предприятие снизило среднюю цену бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 рубля, что соответствовало интересам потребителей. Максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае, оставалась стабильной на протяжении 2022 года, подчеркнула ФАС.

Также ранее в процессе рассмотрения дела ФАС установила, что расходы компании, которые были необходимы для розничной продажи бензина, снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. По мнению ФАС, объективные экономические основания для повышения цены бензина на АЗС отсутствовали, ее рост был признан необоснованным.