МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт — на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". Россия сократила поставки бензина за рубеж до уровня февраля 2023 года

"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось — на 1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", — сообщил Шульгинов

"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", — добавил он.

Кроме того, отметил Шульгинов, Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев.