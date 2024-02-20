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Производство и экспорт бензинов класса 5 снизились в 2024 году
Бензин
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Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт — на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики России Николай... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, бензин, николай шульгинов, россия, бензин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт — на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось — на 1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", — сообщил Шульгинов
"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", — добавил он.
Кроме того, отметил Шульгинов, Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах, в том числе на Нижегородском НПЗ, займет несколько месяцев.