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Власти Афганистана заявили об окончании поиска выживших после землетрясения
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. Власти Афганистана заявили об окончании поисково-спасательной операции спустя два дня после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщил представитель... ПРАЙМ, 24.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — Прайм. Власти Афганистана заявили об окончании поисково-спасательной операции спустя два дня после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщил представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Нассим Хаккани. Как сообщил Хаккани агентству Рейтер, операция продлилась около 48 часов.
По данным представителя, в результате землетрясения погибла одна тысяча человек, еще около двух тысяч пострадали. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.