МОСКВА, 24 июн — Прайм. Власти Афганистана заявили об окончании поисково-спасательной операции спустя два дня после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщил представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Нассим Хаккани. Как сообщил Хаккани агентству Рейтер, операция продлилась около 48 часов.

По данным представителя, в результате землетрясения погибла одна тысяча человек, еще около двух тысяч пострадали. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.