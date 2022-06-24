МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы снять вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Ранее Болгарское национальное телевидение сообщило, что комитет по международным делам парламента Болгарии проголосовал за отмену вето на переговоры по поводу вступления в Евросоюз Северной Македонии. Согласно агентству Рейтер, депутаты также проголосовали за снятие вето, что может позволить соседней стране начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.