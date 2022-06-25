МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты. "Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права", - сказал он агентству Рейтер. Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.