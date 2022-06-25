Расширен бэкграунд (4 абзац) МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты. "Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права", - сказал он агентству Рейтер. Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.