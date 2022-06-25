Два человека погибли, несколько серьезно ранены при стрельбе в ночном клубе в Осло - СМИ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. О причинах стрельбы пока не сообщается.