МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в норвежской столице Осло задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию города. В заявлении полиции говорится, что подозреваемого задержали недалеко от клуба. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения.