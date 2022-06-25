МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Британии Борис Джонсон опасается, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила "плохое" мирное соглашение с Россией. По его словам, "слишком много стран" утверждают, что в происходящем на Украине "нет необходимости". "Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру", - приводит слова Джонсона агентство Рейтер. Ранее газета Telegraph сообщила, что премьер Британии на следующей неделе призовет Францию и Германию усилить поддержку Украины, поскольку он опасается, что Владимира Зеленского могут принудить к заключению "паршивого" мирного соглашения с РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.