МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России, передает агентство Рейтер. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики. Согласно агентству, которое ссылается на источник, американский минфин во вторник выпустит решение о запрете импорта нового золота в США. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.