Байден и другие лидеры G7 согласятся запретить импорт нового золота из РФ – агентство
https://1prime.ru/global/20220625/837296133.html
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Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти
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Некоторые россияне смогут получить повышенное пособие по безработице
https://1prime.ru/global/20220625/837296133.html
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