МОСКВА, 26 июн - РИА Новости/Прайм. Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза",- пишет агентство со ссылкой на источник в Елисейском дворце . Также агентство отмечает, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции. Ранее британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию. Эти санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.