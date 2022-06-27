МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на возобладании опасений возникновения глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 107,44 доллара. Ранее утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ. "По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов", - приводит агентство Рейтер слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). При этом сейчас снова перевешивают ожидания возникновении рецессии в мировой экономике, которая, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок.