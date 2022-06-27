США объявят санкции против крупнейших госпредприятий ОПК России - СМИ
https://1prime.ru/global/20220627/837301935.html
Эксклюзив
Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля
Эксклюзив
И живые позавидуют мертвым: как рухнет Молдавия после вступления в ЕС
Эксклюзив
Россиянам рассказали, как узнать, что соседи воруют Wi-Fi
Эксклюзив
К новым "пикам" или в "крутое пике". Куда ведут мировую финансовую систему
Эксклюзив
Эксперт рассказала, кто может выйти на пенсию досрочно
Энергетика
В Европе усомнились в эффективности идеи о потолке цен на нефть из России
Эксклюзив
Два хлыста Евросоюза: по чьим спинам прошлись антироссийские санкции
Газ
Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа
https://1prime.ru/global/20220627/837301935.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.