МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил представитель американской администрации. Американский чиновник заявил о новых антироссийских санкциях на полях саммита G7 в Германии. Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.