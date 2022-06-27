Добавлены подробности МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. За последние 12 месяцев больше одного миллиона американцев отказались от поддержки демократической партии, перейдя на сторону республиканцев, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты исследования Associated Press. Всего было исследовано порядка одного миллиона семисот тысяч американских избирателей, которые за последний год изменили свои политические предпочтения. В результате удалось установить, что больше одного миллиона американских демократов в сорока трёх штатах перешли на сторону республиканцев. Ряды демократической партии за тот же период времени пополнили около шестисот тридцати тысяч человек. Таким образом, данные свидетельствуют о снижении сторонников демократической партии и росте тех, кто поддерживает республиканцев. По оценкам агентства, данная статистика не может гарантировать республиканской партии победу в большинстве штатов на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс, однако отражает общий спад доверия к нынешнему американскому руководству. Так, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в июне снизился до 36%, достигнув худшего показателя по данным опроса Рейтер и Ipsos, оставаясь ниже 50% с августа 2021 года. Хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа, чей рейтинг опускался до 33%. Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.