МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку нефти из России по морю в том случае, если цена не согласована с партнерами, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление "большой семерки".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее объяснил отсутствие окончательных договоренностей G7 о ценовых лимитах за покупку российской нефти новизной и сложностью идеи.

"По нефти мы рассмотрим варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российской нефти по морю, если только нефть не приобретается ниже цены, которая должна быть согласована с партнерами", - говорится в заявлении.

Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.