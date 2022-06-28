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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. Китайский энергогигант PetroChina может выйти из проектов добычи природного газа в Австралии и нефтеносных песков в Канаде, чтобы сократить убытки и направить финансирование на более прибыльные проекты в Африке и Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

"PetroChina может выйти из проекта добычи природного газа в Австралии и нефтеносных песков в Канаде, чтобы сократить убытки и перенаправить средства в более прибыльные места на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии", - сообщает агентство. И это стало следствием пересмотра глобального портфеля компании, которое началось в прошлом году. Государственная нефтегазовая компания надеется продать те активы, которые принесли убытки в миллиарды долларов и находятся в областях со сложной конкуренцией.

Отмечается, что в отличие от другой китайской компании, CNOOC, которая в апреле заявляла о возможном сворачивании деятельности в Великобритании, Канаде и США, продажи активов PetroChina в большей степени связаны с "неутешительными экономическими показателями активов", нежели опасениями из-за санкций США, так как компания не владеет в этой стране нефтегазовыми активами. Хотя, как заявили источники агентства, политическая напряженность в отношениях с Австралией и Канадой также сыграла свою роль.

"Австралийские газовые активы - как Arrow Energy, так и Browse - считаются одними из самых "негативных активов" в глобальном портфеле PetroChina. Это также область, в которой CNPC имеет мало конкурентных преимуществ", - цитирует одного из источников агентство. Компания также намерена избавиться от полностью принадлежащих ей канадских MacKay River Oilsands и Dover Oilsands из-за потерь при производстве и переработке смолоподобного топлива в битум.

Arrow — крупнейшая убыточная зарубежная инвестиция PetroChina. В период с 2018 по 2021 год он сообщила об убытках на сумму около 3,3 миллиарда австралийских долларов (23 миллиарда американских), включая обесценение в размере 2,2 миллиарда австралийских долларов. А Browse технологически сложен и вряд ли будет запущен до 2030 года, если даже получит окончательное одобрение.

PetroChina - дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.