МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. ФРГ обсуждает с Канадой варианты терминала СПГ на канадском восточном побережье для экспорта газа в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

"Германия ведет переговоры с Канадой о вариантах терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта в Европу", - говорится в сообщении агентства.

В мае, по данным агентства, министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявлял, что страна обсуждает с компаниями, управляющими двумя терминалами СПГ на восточном побережье, возможности ускорения проектов для увеличения поставок в Европу.

Во вторник федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.