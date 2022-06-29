МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Регулярное заседание всех делегаций Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возглавляемых министрами нефти и энергетики, состоится в среду в формате видеоконференции.

Встреча является плановой и обычно посвящена внутренней повестке ОПЕК. Однако в прошлом члены организации часто использовали такие заседания для того, чтобы обсудить и общую позицию по сделке ОПЕК+ и ее параметрам.

При этом днем позже, 30 июня, пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса. В ходе этих встреч будет проанализирована ситуация на рынке нефти и утверждены параметры нефтяного соглашения на август.

Как сообщило на прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники, ОПЕК+, вероятно, сохранит согласованные ранее параметры сделки, а именно - продолжит в августе рост добычи на 648 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне этого года - на 432 тысячи баррелей, а в июле-августе планирует наращивать производство на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки.

Между тем страны альянса испытывают нехватку свободных производственных мощностей, связанную с недостаточным инвестированием в отрасль в прошлые годы, а также с операционными проблемами. Из-за этого они отстают от плана по увеличению производства.

В сумме, по данным агентства Рейтер со ссылкой на информацию техкомитета, ОПЕК+ с мая 2020 года добыл на 562 миллиона баррелей меньше целевых объемов. В мае альянс выполнил сделку на 256%, добывая на 2,7 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного уровня.