МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Дайджест основных событий в России и мире на 10:00 29 июня.

* Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам, работающим на Шпицбергене, нарушает права человека и международные соглашения, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. "Относительно отказа Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген. В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций", - написал политик в своем Telegram-канале. Косачев подчеркнул, что речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте. После отказа Осло пропустить российские грузы на Шпицберген суверенитет Норвегией над архипелагом находится под большим вопросом, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

* Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам. Он добавил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - уточнил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что "(президент США Джо) Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55". Володин отметил, что ситуация с евро другая: Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера. Спикер Госдумы отметил, что США не спешат на помощь европейским странам, им эта ситуация выгодна. Кроме того, слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы. Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

* Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг. Лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса, сообщил он. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса, отметил генсек. Столтенберг сообщил, что присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона". Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.

* Решение об ответе на введение Украиной визового режима будет принято с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов", - сказал он. Полищук пояснил, что "в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян". Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств. "Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать", - добавил собеседник агентства.

* Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области, в ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная работа была проведена с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы, которые в настоящее время дают показания по планируемым диверсионным акциям, объектами которых должны были стать в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области. В настоящее время проводится работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной РФ территории.

* Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведённым ещё в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. В ночь на среду глава Курской области сообщил, что восточнее Курска был сбит украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Приграничные села Курской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. В области введен высокий уровень террористической опасности.

* Официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, передает испанский телеканал Sexta. Как отмечает телеканал, блюдо распродали "в мгновенье ока". В свою очередь агентство Рейтер отмечает, что удивление с выбором блюда связано с тем, что Россию собирались "назвать угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса". Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

* Востребованность сил и средств отечественной нелегальной разведки в нынешних условиях для России многократно выросла, работа разведчиков не прерывается ни на секунду, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Накануне управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось 100 лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. "Столетний юбилей нелегальной разведки выпал на очень непростое для России время", - констатировал Нарышкин. По его словам, вновь, как и в далекие 1920-е годы, нашу страну пытаются изолировать от остального мира, задушить санкциями, постоянно провоцируют и пробуют на прочность.

* Минимальный возраст, с которого граждане РФ могут купить некоторые виды оружия, увеличился с 18 до 21 года, соответствующие поправки в закон "Об оружии" вступили в силу в среду. Ранее с 21 года можно было купить гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения. Теперь граждане, не достигшие 21 года, не смогут купить охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. Однако граждане до этого возраста все же могут приобрести оружие: для этого они должны пройти либо проходить военную службу. Также возрастной ценз обошел граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Кроме того, данное требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к гражданам, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение также попали работники юридических лиц с особыми уставными задачами. Право на приобретение газового, спортивного, а заодно охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия (предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России) по-прежнему имеют граждане, достигшие 18 лет. -0-