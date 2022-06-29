2022-06-29T17:50:47+03:00

2022-06-29T17:50:48+03:00

2022-06-29T17:50:47+03:00

2022

https://1prime.ru/global/20220629/837332183.html

ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД ЧЕРЕЗ ЛИТВУ МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БЛАГОДАРЯ КОМПРОМИССУ ЕС С ЛИТВОЙ - СМИ

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РИА Новости ПРАЙМ, 29.06.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60