ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД ЧЕРЕЗ ЛИТВУ МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БЛАГОДАРЯ КОМПРОМИССУ ЕС С ЛИТВОЙ - СМИ
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https://1prime.ru/global/20220629/837332183.html
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РИА Новости
https://1prime.ru/global/20220629/837332183.html
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