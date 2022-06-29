ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Неудачи во внутренней политике президента США Джо Байдена, нарастающие проблемы в американской экономике и текущий курс Вашингтона на поддержку Украины являются основными факторами перехода бывших сторонников демократической партии на сторону республиканцев и могут привести к разгрому демократов на ближайших промежуточных выборах в конгресс, считают эксперты РИА Новости.

Политический обозреватель и историк Дэн Лазар полагает, что демократическая партия переживает утрату доверия избирателей, что несёт серьезные риски перед намеченным на ноябрь голосованием.

"Учитывая падение рейтинга Байдена и усиливающуюся инфляцию, не думаю, что промежуточные выборы могут стать чем-либо кроме разгрома демократов", - заявил он РИА Новости.

"Стремительный рост цен на топливо стал подарком для республиканцев. Военные действия на Украине оборачиваются ночным кошмаром для демократов, пока Россия продолжает достигать реальных успехов на поле боя", - отметил Лазар.

По мнению эксперта, данные о переходе одного миллиона американцев на сторону республиканцев демонстрируют именно неудачи партии президента США Джо Байдена, а не успехи его политических соперников.

Оценки Лазара разделяет и аналитик Чарльз Ортел, отмечая также курс Белого дома на развитие зеленой энергетики в США.

"Рабочие и старшее поколение разоряются от инфляционного проклятия, вызванного неуместной борьбой против отрасли добычи полезных ископаемых", - считает эксперт.

Ортел также полагает, что американское население неохотно поддерживает военный конфликт на Украине, а многолетние шаги США по продвижению НАТО на Восток никогда не подкреплялись реальными вызовами со стороны России.

Наконец, ещё одним важным фактором утраты доверия к демократам аналитик называет ужесточение риторики в самой партии, не признающей альтернативные точки зрения со стороны оппонентов, в том числе по ситуации на Украине.

"Еще с администрации Обамы и Байдена толерантный взгляд на различные точки зрения сменился подходом "пленных не берём" по отношению к любым оппонентам", - считает эксперт.

Исследование Associated Press, опубликованное в понедельник, показало, что за последний год 1,7 миллиона американских избирателей изменили свои политические предпочтения. Больше одного миллиона американских демократов ушли на сторону республиканцев, а ряды демократической партии пополнили только около 630 тысяч человек, ранее поддерживавших республиканскую партию.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена при этом продолжает снижаться - в июне он достиг 36%, став худшим по данным опроса Рейтер и Ipsos.

Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.