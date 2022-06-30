МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Meta (запрещена в России как экстремистская) ожидает, что второе полугодие станет более тяжелым для компании, по мере того как она справляется с макроэкономическим давлением и проблемами в ее рекламном бизнесе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннее сообщение в Meta.

"Я должен подчеркнуть, что времена сложные, а препятствия серьезные. Мы должны безупречно работать в условиях более медленного роста, когда командам не стоит ожидать большого притока бюджетных средств и новых инженеров", - приводит агентство слова директора отдела контроля производства компании Криса Кокса (Chris Cox) из письма сотрудникам.

Кокс также отметил, что Meta должна "более безжалостно расставлять приоритеты", а команды внутри компании должны быть "более бережливыми и более эффективными".

Компания Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в октябре прошлого года объявила о переименовании в Meta – с акцентом на метавселенную, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.