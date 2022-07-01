МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Спрос со стороны Европы на алжирский газ по более высоким ценам, чем заложено в существующих долгосрочных контрактах, сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что алжирская государственная нефтегазовая Sonatrach обдумывает новые варианты для повышения цен на газ для покупателей из Европы - компания рассматривает несколько опций, включая частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent. Sonatrach пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии.

"Вопрос о том, возможно ли это, лежит исключительно в юридической плоскости и зависит от того, как оформлены действующие контракты. Спрос по более высоким ценам будет", - сказал агентству эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

С ним согласен и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "У Алжира, да и других поставщиков, сейчас будет очень сильная переговорная позиция по контрактам с европейцами, так как те воюют с основным поставщиком (Россией - ред.), и каждый кубометр у них на счету", - заявил эксперт.

При этом директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова объяснила, что по итогам 2021 года импорт алжирского газа в Европу составил 42,6 миллиарда кубометров, это всего 7% потребностей региона, или 11% импорта. "Но в текущих условиях дефицита газа, при необходимости заполнять хранилища, это критически важные для Европы объемы", - отметила она.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Белова также рассказала, что любой долгосрочный контракт предусматривает процедуру пересмотра ряда параметров соглашения раз в несколько лет. Кроме того, если рыночная конъюнктура меняется значительно, то стороны могут инициировать пересмотр параметров сделки в любое время. Поэтому повышение цен за счет пересмотра формулы их расчета не будет нарушать условия контракта. При этом изменить ценовые условия в одностороннем порядке Алжир не сможет, но при недостижении договоренностей каждая из сторон может обратиться в арбитраж.

Эксперт отметила, что включение спотовой составляющей в формулу цены газа соответствует современным трендам в ценообразовании. Тем более, что Алжир - единственный поставщик трубопроводного газа, который еще к этому не перешел. "Думаю, что европейские компании не будут принципиально против включения спотовых индексов в формулу, особенно с учетом того, что в случае с "Газпромом" именно они настаивали на этой ценовой составляющей", - заключила Белова.

ВЫГОДА ДЛЯ АЛЖИРА

В начале марта газовые котировки на бирже в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Сейчас котировки держатся чуть ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, что тоже в разы выше среднеисторической цены.

Эксперты ожидают, что благодаря ралли на рынке всех энергоносителей к концу года доходы Алжира от их продажи вырастут до 50 миллиардов долларов по сравнению с 35,4 миллиарда в 2021 году. Но если бы цены на газ из страны зависели от биржевых котировок на него в Европе, очевидно, эта цифра была бы значительно больше.