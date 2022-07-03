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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции в отношении ряда министров из РФ, запретить импорт российского золота.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.

Согласно агентству Рейтер, австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении "еще 16 российских министров и олигархов", а также запретит импорт российского золота.

Агентство отмечает, что в случае присоединения 16 человек к австралийскому списку подсанкционных российских лиц, их количество составит 843.