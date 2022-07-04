МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство Рейтер.

"Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил понтифик в интервью.

"И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он.