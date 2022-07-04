Расширен бэкграунд, меняются выходные данные

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах японского премьер-министра Фумио Кисиды о потолке цен на российскую нефть, заявил, что это отдельно взятое заявление, без каких-либо решений, оно не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

Накануне Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из РФ по стоимости выше введенного ограничения.

"Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте дождемся все-таки, все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", - сказал Песков журналистам.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Представитель Германии в ЕС заявлял, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.