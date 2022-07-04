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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство Рейтер.

Папа Франциск заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву. Агентство отмечает, что "первоначальные признаки были нехорошими", ведь ранее ни один папа не посещал Москву, а Франциск осуждал российскую спецоперацию на Украине. Когда несколько месяцев назад Ватикан впервые направил запрос о поездке, по словам Франциска, Москва назвала время неподходящим. Согласно агентству, понтифик намекнул, что сейчас что-то могло измениться.

"Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы президент России дал мне крошечное окошко, я бы поехал туда служить делу мира", - заявил понтифик в интервью.

"И теперь это возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он.

Папа Франциск отметил, что с Россией "по-прежнему ведется очень открытый диалог, очень сердечный, очень дипломатичный в положительном смысле этого слова".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.