МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Введение принудительного дисконта в 50% на российскую нефть может разогнать котировки вплоть до 400 долларов за баррель, что обрушит экономику стран, которые вводят эти санкции, заявил РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев.

"Россия не будет продавать нефть с таким дисконтом. Дешевле сделать паузу в продажах. Пауза вызовет колоссальное сокращение предложения на рынке и соответствующий рост общемировых котировок - вплоть до 400 долларов за баррель. А это обрушит правительства стран, выступающих с подобными идеями. И российскую нефть за 200 долларов будут покупать в обход любых санкций. Здесь у РФ небьющаяся карта", - сказал эксперт.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник отметил, что это заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Представитель Германии в ЕС заявлял, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.