МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Более 50 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны получили предписание покинуть свои дома из-за опасности наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра штата по ЧС Стефани Кук.

По словам Кук, есть вероятность того, что шторм в районе Сиднея стихнет во вторник, однако риск наводнения сохранится до конца недели, так как водосборные бассейны рек были практически переполнены еще до начала шторма.

Власти Австралии в понедельник объявили зонами стихийного бедствия районы, наиболее пострадавшие от наводнения. По данным бюро метеорологии, сильнее всего пострадали районы города Виндзор, расположенного к северо-западу от Сиднея. По данным ведомства, город переживает уже третье наводнение в этом году.