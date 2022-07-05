Финляндия конфисковала почти 1 тыс грузовых вагонов, принадлежащих фирмам из России - СМИ
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Финляндия конфисковала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежат российским компаниями, в рамках санкций ЕС.
"Финская служба судебных приставов заявила..., что заморозила активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные фирмы на суммы по меньшей мере 82 миллионов евро в соответствии с санкциями ЕС", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на информацию финского государственного железнодорожного оператора VR Group.
Представитель компании в письме подтвердила, что в Финляндии находится "около 800 единиц санкционированных (грузовых) вагонов". VR стремится "как можно скорее" вернуть неконфискованные вагоны России, добавила она. Согласно адресованному минтранспорта письму РЖД, с которым ознакомилось агентство, Финляндия изъяла у России 865 вагонов.
По данным Рейтер, одна из компаний, чьи активы были конфискованы, "Альфа-Лизинг", подала жалобу на действия приставов в финский суд.
https://1prime.ru/global/20220705/837387160.html