МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Норвежская компания Norwegian Oil and Gas в связи с эскалацией забастовки рабочих нефтегазовых компаний может потерять до 56% экспорта своей продукции, компания оценивает возможные потери в 182 миллиона долларов в день.

В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.

"Почти 60% экспорта газа с норвежского континентального шельфа (NCS) будет затронуто, если забастовка будет усилена с субботы 9 июля. Это будет означать потерю доходов в размере 1,8 миллиарда норвежских крон в день (182 миллиона долларов в день - ред.)... Ежедневная добыча нефти в размере 341 000 баррелей и экспорт газа в размере 1 117 000 баррелей в сутки теряются, что соответствует примерно 56% от общего объема экспорта газа с норвежского континентального шельфа", - говорится в сообщении компании.

"Норвегия покрывает четверть энергопотребления Европы, и Европа полностью зависит от нас как от нации в то время, когда сокращение поставок из России привело к очень жесткому рынку природного газа. Забастовка такого масштаба создает огромные проблемы для стран, которые полностью зависят от пополнения своих запасов природного газа до наступления осени и зимы", - приводит газета VG слова гендиректора компании Хильдегунн Блиндхейм.

Как отмечает газета, во вторник 74 члена норвежской рабочей организации Lederne объявили забастовку, что привело к закрытию нефтяных месторождений Гудрун, Осберг Сер и Осберг Ост.

Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.

Руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев во вторник заявил РИА Новости, что биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся.