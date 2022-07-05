МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Один из подозреваемых в громком убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии на Мальте Джордж Деджорджио признался, что совершил убийство за вознаграждение в 150 тысяч евро.

"Если бы я знал, то попросил бы 10 миллионов, а не 150 тысяч... Для меня это была просто работа. Да, обычная работа... Конечно, я сожалею", - заявил Деджорджио, находящийся под стражей, в интервью агентству Рейтер.

Отмечается, что ранее Деджорджио не делал никаких публичных заявлений по этой теме.

Подозреваемый также заявил, что признает себя виновным, если предстанет перед судом. Кроме того, он хотел бы назвать имена других людей, причастных к убийству, а также выразил готовность дать показания о том, что высокопоставленный мальтийский политический деятель пытался организовать убийство журналистки за два года до ее гибели. Деджорджио объяснил, что хочет добиться сокращения наказания для себя и своего брата.

В июле 2019 года генеральный прокурор Мальты Питер Греш подписал обвинительное заключение против трех подозреваемых, которые должны были предстать перед судом: Винс (Винсент) Мускат, Джордж Деджорджио и его брат Альфред Деджорджио. На слушаниях адвокат Муската заявил, что его клиент признает вину по всем обвинениям, фигурирующим в деле. Муската приговорили к 15 годам тюремного заключения. После признания Муската полицией были арестованы три человека: братья Адриан и Роберт Агиусы и Джейми Велла.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Многие на Мальте полагают, что настоящий организатор убийства остается на свободе. Расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте. Премьер Мускат покинул пост после того, как тысячи протестующих собрались в Валетте с призывами о его отставке для обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки.