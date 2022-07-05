МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Министр труда Норвегии Марте Мьёс Персен созвала заседание представителей компании Norwegian Oil and Gas и представителей профсоюза Lederne в связи с забастовкой рабочих, сообщает газета VG.

В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, об этом сообщало агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne. Как отмечала ранее газета VG, во вторник 74 члена норвежского рабочего профсоюза Lederne объявили забастовку, что привело к закрытию нефтяных месторождений Гудрун, Осберг Сер и Осберг Ост.

"Министр труда Марта Мьес Персен (Ap) созвала Norsk olje og gass (норвежское название компании - ред.) и (профсоюз) Lederne в связи с забастовкой", - говорится в сообщении газеты.

Во вторник компания заявила, что в связи с забастовкой рабочих она может потерять до 56% экспорта своей продукции, возможные финансовые потери оцениваются в 182 миллиона долларов.

Ранее нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.

Руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев во вторник заявил РИА Новости, что биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся.