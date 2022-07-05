МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Забастовка сотрудников норвежских рабочих нефтегазовых компаний завершена, пишет агентство Рейтер со ссылкой на лидера профсоюза Lederne Аудуна Ингвартсен (Audun Ingvartsen).

В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщало агентство. Правительство Норвегии вмешалось во вторник, чтобы остановить забастовку.

Лидер профсоюза Норвегии сообщил, что забастовка закончилась. "Рабочие возвращаются к работе как можно скорее", - сказал в интервью агентству глава Lederne.

Как сообщила агентству Блумберг Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne были закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могли еще три месторождения в среду.