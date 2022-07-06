МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на газ в Европе после преодоления во вторник нового рубежа - отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров - и роста выше 1870 долларов снижаются в первый час торгов среды примерно на 7%, не превышают сейчас 1640 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF начали торги на отметке 1634,8 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, -7% к расчетной цене вторника - 1758,1 доллара). Вскоре котировки опустились до 1613,6 доллара (-8,2%). В течение часа ненадолго замедляли темпы снижения до 5%, максимально достигая 1672,1 доллара. В последние минуты торгуются на уровне 1637,5 доллара (-6,9%).

Цены на газовые фьючерсы накануне впервые с начала марта достигли отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров на ожидании снижения поставок из Норвегии в связи с забастовками сотрудников нефтегазовой отрасли. Максимум торгов вторника составил 1873 доллара. Однако вечером вторника агентство Рейтер сообщило со ссылкой на главу профсоюза Lederne Аудуна Ингвартсена, что забастовка завершилась.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня - 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.