МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Базовые потребительские цены в Токио, являющиеся опережающим индикатором ценовых трендов в Японии, в октябре выросли на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные, сообщает Reuters.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) Токио включает цены на нефтепродукты, но не учитывает стоимость свежих продуктов питания. Срединный прогноз экономистов предполагал, что в октябре индекс вырастет на 3,1%.