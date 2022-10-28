2022-10-28T07:29:39+03:00
2022-10-28T07:29:39+03:00
2022-10-28T07:29:39+03:00
2022
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Базовый индекс потребительских цен Токио вырос в октябре
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Базовые потребительские цены в Токио, являющиеся опережающим индикатором ценовых трендов в Японии, в октябре выросли на 3,4% по сравнению с тем же периодом... ПРАЙМ, 28.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Базовые потребительские цены в Токио, являющиеся опережающим индикатором ценовых трендов в Японии, в октябре выросли на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные, сообщает Reuters.
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) Токио включает цены на нефтепродукты, но не учитывает стоимость свежих продуктов питания. Срединный прогноз экономистов предполагал, что в октябре индекс вырастет на 3,1%.