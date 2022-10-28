МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг выросли более чем на 1 доллар после скачка почти на 3% по итогам сессии среды. Оптимизм относительно экспорта нефти из США и ослабление опасений относительно рецессии перевешивают беспокойство по поводу вялости спроса в Китае, сообщает Reuters.

Согласно опубликованным в среду данным, объем экспорта нефти из США на отчетной неделе достиг рекордного максимума, что является позитивным признаком для спроса. Кроме того, поддержку ценам оказывают ожидания того, что центральные банки замедлят темпы ужесточения политики.

"Цены на нефть растут после выхода данных, указавших на восстановление экономики США в прошлом квартале", — отмечает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA, ссылаясь на корпоративную отчетность за 3-й квартал. При этом рост котировок по-прежнему сдерживается опасениями относительно экономического спада, добавляет он.

По итогам торгов в четверг фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,27 доллара, или на 1,3%, до 96,96 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI — на 1,17 доллара, или на 1,3%, до 89,08 доллара за баррель.

Еще одним сдерживающим фактором для роста цен на нефть остается обеспокоенность спросом в Китае. Инвесторы ранее на этой неделе распродавали китайские активы на фоне сомнений в дальнейших темпах роста экономики КНР. Власти Китая продолжают придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу. Кроме того, страна столкнулась с кризисом в секторе недвижимости и ухудшением настроя на рынках. Китай — крупнейший в мире потребитель энергоносителей.

"Настроения ухудшились на фоне опасений относительно того, что Китай сохранит свою экономическую политику на фоне укрепления власти председателя КНР Си Цзиньпина", — отмечает Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Доллар США в четверг приблизился к более чем 30-дневному минимуму против корзины других основных валют, что оказало поддержку котировками нефти, несмотря на то, что впоследствии доллар перешел к росту. Ослабление американского доллара делает нефть более доступной для держателей других валют и обычно отражает усиление склонности инвесторов к риску.

Между тем США и руководители стран Запада завершают планы по введению потолка для цен на российскую нефть. Во Всемирном банке предупредили, что для реализации этого плана необходимо активное участие развивающихся экономик.