МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила, что ее прибыль в 3-м квартале превысила оценки за счет превзошедших ожидания результатов мирового подразделения газа и СПГ.

Как сообщает агентство Reuters, скорректированная чистая прибыль составила 3,73 млрд евро против 1,43 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз был равен 3,21 млрд евро.

Компания, контролируемая государством, повысила годовой прогноз относительно подразделения газа и СПГ и бизнеса переработки и сбыта.

Акции Eni в начале торгов выросли, вопреки нисходящей динамике в Милане.

"Eni этим утром отчиталась о высоких показателях, скорректированная EBIT и чистая прибыль превзошли консенсус-оценки", — заметили аналитики RBC Europe.

Eni заявила, что этой зимой заменит минимум 50% поставок из России, задействовав обширную и диверсифицированную базу резервов, давние связи с добывающими странами и растущие операции в области СПГ.

Несмотря на высокую волатильность на рынке газа и обязательство обеспечить поставки итальянским клиентам, скорректированная прибыль Eni до уплаты процентов и налогов (EBIT) в подразделении газа и СПГ превзошло оценку рынка, равную 220 млн евро.

"Благодаря неустанной оптимизации активов и переговорам по контрактам, а также задействуя разнообразный и гибкий портфель газа и СПГ, мы добились EBIT в размере 1,08 млрд евро (в этом подразделении)", — указала компания.

Прогноз годовой EBIT в этом подразделении теперь составляет более 1,8 млрд евро, тогда как ранее показатель ожидался на уровне не менее 1,2 млрд евро.

Кроме того, компания к концу года рассчитывает завершить выкуп акций на 2,4 млрд евро.