МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Канады в августе неожиданно вырос, на 0,1%, получив поддержку со стороны сильной активности в сельском хозяйстве и в розничной торговле, сообщает Reuters. Кроме того, предварительные данные указывают на рост ВВП на 0,1% в сентябре и на 1,6% в 3-м квартале. Об этом говорилось в опубликованном в пятницу отчете Национального бюро статистики Канады.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост ВВП в августе останется без изменений. Предварительная оценка роста ВВП в 3-м квартале, которая может измениться при публикации окончательных данных, оказалась немного выше прогноза Банка Канады, составившего 1,5%.

На этой неделе центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 3,75%, заявив, что приближается к завершению кампании по ужесточению денежно-кредитной политики.

Согласно отчету бюро статистики, восстановление активности в сфере услуг в августе частично было нивелировано падением производства товаров. Розничные продажи выросли на 1,2% ввиду увеличения продаж на автозаправочных станциях, в продовольственных магазинах и магазинах спортивных товаров.

Активность в сельскохозяйственном секторе и лесной отрасли выросла на 3,9% ввиду увеличения производства зерновых культур на фоне более благоприятных условий в западной части Канады, повысивших урожайность.

Этот рост был нивелирован спадом в обрабатывающей промышленности, где производство упало до самого низкого уровня с января. Строительство тоже сократилось, падая уже пятый месяц подряд, хотя строительная активность остается значительно выше докоронавирусных уровней.